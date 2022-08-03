Сгорели «миллионы тонн товара»: сотрудник Ozon рассказал об убытках из-за пожара

В Ozon пообещали вернуть деньги за сгоревший при пожаре на складе товар

Фото: www.globallookpress.com / Russian Emergencies Ministry

Руководство интернет-магазина пообещало компенсировать убытки клиентов и партнеров.

В результате пожара на подмосковном складе интернет-магазина Ozon сгорели «миллионы тонн» товара. Об этом заявил сотрудник компании Валерий Стечкин.

«Насчет товара — миллионы тонн, миллионы тонн товара. И хранились, и сгорели. У склада три блока, полтора блока уже полыхают. В каждом блоке шесть этажей стеллажей. Какой материальный ущерб, я даже представить не могу», — цитирует Стечкина Газета.ру.

Он добавил, что помимо товара сгорели личные вещи сотрудников, находившиеся в раздевалках. Стечкин заявил, что лично он хочет просить о компенсации за уничтоженные ценные вещи: в огне у мужчины сгорела золотая цепочка и очень дорогая кожаная куртка.

По словам сотрудника Ozon, эвакуация со склада прошла оперативно, среди персонала паники не было. Из-за чего произошел пожар, он затруднился сказать.

«Пожар начался в моем блоке, причина возгорания неясна. Эвакуировали оперативно, но точка сбора была на небезопасном расстоянии, порядка 50 метров. Насчет пострадавших пока не известно, все еще считают людей, у нас слишком большой штат», — рассказал Стечкин.

В руководстве Ozon уже пообещали компенсировать стоимость товаров, которые будут утрачены или повреждены в результате пожара. В компании также заявили, что недавнее появление новых условий о защите товара в договорах для продавцов не связано с ЧП на складе в Истре.

«Мы компенсируем стоимость товаров, которые будут утрачены или повредятся. Новая услуга никак не связана с пожаром на фулфилмент-центре Новая Рига, и даже если бы она уже работала, поврежденные в пожаре товары покрывала бы не она, а общие правила договора с продавцами», — объяснили в пресс-службе Ozon.

Речь идет о недавно запущенной услуге-подписке «Защита товаров», гарантирующей полноценную компенсацию стоимости продукции, если она повредилась и стала непригодна для продажи. По данным пресс-службы, с 4 августа группа продавцов, которым доступна новая услуга, должна была увеличиться, а новые правила были добавлены в договор «для более масштабного тестирования».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что происходило в ходе мощного пожара на складе Ozon в Подмосковье, в результате которого пострадали более десяти человек. Известно о двух госпитализированных.