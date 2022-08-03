Камышовая кошка стала новым обитателем филиала Московского зоопарка

Фото, видео: KP.RU / Московский зоопарк

Приехавшее из Новосибирского зоопарка экзотическое животное только что выпустили в уличный вольер после обязательного карантина.

Камышовая кошка, занесенная в Красную книгу России, впервые стала обитателем филиала Московского зоопарка — «Зоосада в Вотчине Деда Мороза».

Экзотическое животное, которое называют еще болотной рысью или хаусом, приехало в зоосад из Новосибирского зоопарка. Это молодая самка, возрастом чуть больше года. После обязательного карантина ее выпустили в уличный вольер, и сейчас она вызывает повышенный интерес как у посетителей, так и у сотрудников зоосада, сообщает KP.RU.

«Кошка ведет себя спокойно, любознательно, привыкает к новому месту жительства. Сотрудники зоосада постепенно налаживают контакт с новым жителем. Несмотря на внешнюю схожесть с домашним котом, это дикое животное с острыми когтями и зубами, хаус практически не поддается приручению», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Он добавила, что для нового обитателя зоосада подготовили особенный вольер с большими камнями и растительностью, соответствующими естественным условиям обитания камышовой кошки.

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В природе краснокнижное животное встречается на западном побережье Каспийского моря, в Закавказье, Средней Азии, изредка в Казахстане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московском зоопарке открылся после реконструкции павильон «Ластоногие».