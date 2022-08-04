Джейсон Момоа поработал стюардом: «Аквамена» засняли на борту самолета
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Актер Джейсон Момоа раздавал воду на рейсе Гавайских авиалиний в рамках рекламной кампании
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ik Aldama; 5-tv.ru
Акция артиста оказалась не благотворительной, а рекламной, но страдающие от жары пассажиры самолета все равно были благодарны.
Необычный стюард появился на рейсе Гавайских авиалиний.
Пассажиров обслуживал самый настоящий Аквамэн. Актер Джейсон Момоа раздавал сидящим на борту воду.
Оказалось, это был маркетинговый ход. У артиста своя компания по производству напитков.