Джейсон Момоа поработал стюардом: «Аквамена» засняли на борту самолета Сегодня, 2:16 23 23 Актер Джейсон Момоа раздавал воду на рейсе Гавайских авиалиний в рамках рекламной кампании

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ik Aldama; 5-tv.ru

Акция артиста оказалась не благотворительной, а рекламной, но страдающие от жары пассажиры самолета все равно были благодарны.