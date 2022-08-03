Адская жара или холод: каким будет последний месяц лета в России

Фото: www.globallookpress.com / Виктор Лисицын

Россиян призвали подготовиться к резким перепадам температур.

Июль выдался сложным в плане погоды. Москва и Московская область то изнывали от жары, то их затапливало. В Краснодарском крае тоже случился настоящий потоп, а Приморье страдало от ливней. По прогнозам синоптиков, август тоже будет непростым.

В последнем месяце лета аномальная жара будет сменяться на холод и обратно. Осадки тоже будут достаточно обильными, особенно на Урале, где температура, по заверению синоптиков, будет колебаться от 14 до 24 градусов тепла. При этом Екатеринбург почти весь август будут заливать дожди.

Как пишет Teleprogramma.pro, центральную часть России ожидает изнывающая жара в начале месяца. Температура в 30 градусов будет сопровождаться осадками. Также россиянам стоит подготовиться к перепадам температур от 14 до 22 градусов. При этом не будет ни одного полноценного солнечного дня.