Фото, видео: 5-tv.ru

По данным МЧС, бороться с огнем сложно из-за конструктивных особенностей здания. Почему загорелось, пока неизвестно.

Возвращаемся в подмосковную Истру, где случился пожар, который может оказаться крупнейшим за последние годы. Горит склад интернет-магазина Ozon. Тушат с земли и воздуха. На место стремится пожарный поезд. Пламя подбирается к помещениям с горючим — и шансов спасти здание тогда совсем не останется.

Горячие кадры с места событий в материале — Ксении Солдатовой.

«Сначала вот сзади загорелось, теперь спереди. Вообще жуть!»

Эти апокалиптичные кадры снимают уже несколько часов. Дым от пожара на складе виден за десятки километров. Огонь тушит, в том числе авиация. Как нам рассказали в МЧС, работают два вертолета Ка-32. Спасатели эвакуировали больше тысячи сотрудников. в нашем распоряжении оказались кадры очевидцев изнутри. Вот как разгоралось это пламя.

«Уходите оттуда, ребята!»

А это кадры, снятые спустя несколько минут. Видно, что все помещение заволокло дымом, внутри темно. Впереди дорогу отрезает разгорающийся огонь. А работники в панике выбегают из здания. И похоже, выбежать успели не все.

«Произошло возгорание, мы сразу услышали сигналы, пошли вниз. Скорее всего это стеллажные полки, там произошло возгорание, не смогли своими силами потушить. По сути это полки хранения», — рассказывает работник склада Игорь Колпаков.

Метров за 200 от склада растянули вот такую оградительную ленту, чтобы машины не проезжали. Ближе не подпускают. Говорят, что там опасная территория. После — ленту пришлось отодвинуть еще дальше, из-за угрозы взрывов. Этого боятся и жители ближайших домов.

«Сначала был желтый дым, потом пошли сирены. Вот буквально через два дома мой дом», — рассказывает местный житель Андрей Костюк.

По данным МЧС, бороться с огнем сложно из-за конструктивных особенностей здания. Почему загорелось, пока неизвестно. Но как нам рассказали на месте, внутри шел ремонт. Работала, в том числе сварка. Есть и другая версия.

«Сейчас товары, которые находятся на этом складе, они скрыты с нашей витрины, для того, чтобы не дезинформировать клиентов. Все заказы, которые не будут доставлены, оперативно вернем за них деньги. Покупателей мы уже уведомляем о том, что заказ может не приехать или может быть отменен, также проинформировали продавцов, которые планировали сегодня поставки на этот склад, если товар продавца хранится здесь и он пострадал, то мы будем его компенсировать», — пояснила директор по коммуникациям OZON Мария Заикина.

По словам работников, на момент возгорания склад был переполнен товарами. 1500 единиц были только в очереди на разгрузку. Часть успели вывезти.