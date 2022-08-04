Шумная стычка: супруги побили подростков в элитном ЖК

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Причиной конфликта между семейной парой и подростками стала шумная музыка и поведение несовершеннолетних.

В Петербурге полиция разбирается в деталях скандальной истории. В коттеджном поселке супружеская пара набросилась с кулаками на подростков. Не понравилось, что компания рядом с их участком слушала музыку. Но вместо того, чтобы попросить выключить колонку, в ход пустили кулаки и даже травматический пистолет.

Обе стороны конфликта выслушал корреспондент «Известий» Дмитрий Будков.

В ход идет ненормативная лексика, следом рукоприкладство. Так хозяйка одной из квартир таунхауса пытается прогнать со скамейки компанию подростков.

«Я здесь хочу отдыхать Я здесь живу. Здесь ваши ха-ха, хи-хи. Мне <…> не нужны», — высказывает подросткам женщина.

Но красного словца показалось мало. И на подмогу с травматическим пистолетом в руках спешит супруг. Хлесткий удар прилетел в висок. Подростка отправили в больницу.

«Как сказал офтальмолог, парню повезло, что он не лишился глаза. Вполне от такого удара он мог лишиться глаза. Я считаю, что ситуация возмутительная. И что бы ребята не делали, вести себя таким образом взрослым категорически недопустимо», — считает мать одного из несовершеннолетних.

По словам пострадавшего подростка, нервная супружеская пара несколько раз делала замечания: выключить музыку, разговаривать потише и не смеяться. Исключительно на повышенных тонах. В конфликт со взрослыми, говорит, никто не вступал, но «воспитателей» было не остановить.

Досталось от жительницы таунхауса и другому школьнику — ему тоже пришлось обратиться к медикам. Но на этом конфликт так и не закончился.

«Мы отошли. Я просто посмотрела на нее. Ничего не говорила вообще. Она просто побежала. Ребята все засняли на камеру. И она вцепилась мне в волосы. Я иду со спины и она вцепляется мне со спины в волосы», — пожаловалась девочка из компании.

Общаться с нашей съемочной группой семья за глухим забором согласилась только по телефону. По словам жительницы таунхауса подростки спровоцировали ее и супруга на конфликт.

«И матом ругаются, всех посылают взрослых на три буквы, курят сидят, матерятся. Мальчик, который на земле ногами болтал, по ногам мне специально цеплял. Провоцировал. В общем не было шансов на нормально разрешение конфликта. Нужно было развернуться и уйти. Уже перетерпеть это все», — сообщила нападавшая.

Обычно шумная компания подростков собиралась на этом месте днем и поздним вечером. Но сейчас здесь ни души. И после конфликта пропала та самая скамейка.

По словам местных жителей, конфликты с подростками в загородном поселке происходят постоянно.

«Постоянно здесь тусуются и до двух часов ночи. И вообще покоя от них нет. Мат-перемат», — пожаловалась женщина на бунтарей.

Но соседи агрессивных жильцов все-таки уверены: все можно было решить миром.

«Все это было матом. Ну, совсем не педагогично. То есть ждать от детей, которым 14-15 лет, и что они будут как-то себя вести неправильно в период становления, это совершенно нормально. Вообще ребята сидели тише, чем обычно в этот день. Не было от них явного шума», — поделился один из местных жителей.

После того как в дело включилась полиция и прокуратура, агрессивные воспитатели все-таки пожалели о своем поступке. Но родители избитых подростков не готовы их простить и намерены продолжить разбирательство уже в суде.