Захарова высмеяла министра образования Латвии за чушь о русском языке

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Представитель МИД России подчеркнула, что Анита Муйжниеце на самом деле не имеет никакого отношения к образованию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подняла на смех министра образования Латвии Аниту Муйжниеце, которая заявила, что «ближайшие десятилетия русский язык никому не будет нужен».

«Анита, неужели так же, как латышский?» — с сарказмом спросила Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что не удивлена той «чушью», которую «несет» министр образования страны ЕС, ведь в прошлом Муйжниеце не имела никакого отношения к образованию, а была помощником бухгалтера и аудитором.

При этом работала Муйжниеце в американской аудиторской компании Grant Thornton, представлявшей интересы осевшего в Лондоне беглого олигарха Анатолия Мотылева, отметила Захарова.

«Кто-то в этой компании по-русски должен был все-таки говорить для связи с Анатолием Леонидовичем, да, Анита?» — снова поддела министра Латвии дипломат.

Муйжниеце известна активной поддержкой поправок к закону «Об образовании» в Латвии, предусматривающих полный запрет школьного и дошкольного образования на русском языке с 1 сентября 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Мария Захарова в саркастической манере назвала «местонахождение» украинского президента Владимира Зеленского.