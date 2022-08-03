Натворила дел и улетела: Пелоси покинула Тайвань, раздав «печеньки»

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Визит спикера Палаты представителей Конгресса США уже назвали «ходом без стратегии» и «новой головной болью для Байдена».

Спецборт Ненси Пелоси сегодня покинул Тайвань. Пролетев через закрытое Китаем воздушное пространство. Несмотря на все протесты Пекина, исторический визит спикера Палаты представителей Конгресса США на остров состоялся. Принимали и провожали ее там тепло. Но Пелоси удалось разжечь и настоящий огонь негодования.

Вот, такие, карикатуры сегодня публикует европейская пресса — Украина горит, Тайвань — вот-вот взлетит на воздух, между ними — американский политик. А еще Пелоси изображают в виде смертницы, которая готовится устроить большой взрыв. Зачем нужна была эта провокация — расскажет Николай Иванов.

«Поджигательница войны» на Тайване

Минут двадцать она бродила по взлетной полосе. Раздавала тайваньским чиновникам то ли памятные медальки, то ли знаменитые китайские печеньки с предсказаниями. Как в свое время Нуланд на Майдане. Что будет с островом теперь — главный вопрос.

А в это время ее провожали добрыми словами хакеры: они взломали систему крупнейшей продуктовой сети и начали транслировать ролик со словами:

«Поджигательница войны Пелоси, убирайся с Тайваня».

Пелоси улетела, пробыв на острове 19 часов 20 минут. Получила Орден благожелательных облаков. Но над Тайванем тучи только сгущаются. Пекин уже начал учения с боевыми стрельбами. Учения проводятся в шести зонах вокруг острова. Тайвань в ответ начинает свои маневры.

Стреляют хоть и боевыми, но пока по вымышленным целям. Реальный ответ Пекин, по словам его же представителей, только готовит. А начать решил с экономических шагов.

Экономический ответ КНР

Девять из десяти товаров попадают на Тайвань из Китая. Пекин перестает поставлять на остров песок. Казалось бы, его и на пляжах много. Но для строительства он не годится: слишком мелкий. Теперь Тайбэй не может экспортировать 3000 наименований товаров, среди которых цитрусовые и рыба.

«Под видом „демократии“ США посягают на суверенитет Китая. Такие шаги не изменят международного консенсуса, что в мире существует только один Китай. Те, кто играет с огнем, ничего хорошего не добьются, а те, кто оскорбляет Китай, должны быть наказаны», — заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Эти слова адресованы США. Пекин — крупнейший держатель американских облигаций на 980 млрд долларов. Распродажа ценных бумаг может обрушить рынок Соединенных Штатов. Но вряд ли это будет прямо сейчас: Китай активно торгует с Вашингтоном. При этом зарабатывает больше, чем американцы.

«Не берусь судить, что ими двигало. Но то, что это отражает ту же линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает. Это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность. Что хочу, то и ворочу — примерно так», — прокомментировал ситуацию глава МИД РФ Сергей Лавров.

С другой стороны, китайский гигант по производству аккумуляторов для электрокаров резко приостановил строительство завода в США. От поставок компании критически зависят Tesla и Ford.

«Поездка действительно бессмысленная с содержательной точки зрения, но она имеет определенные цели — причем, деструктивные цели — как сам факт этой поездки. Казалось, бы, американскому истеблишменту и руководству надо быть осторожнее с китайскими партнерами», — пояснил политолог, китаист Алексей Мухин.

Реального смысла в провокационной поездке не было. Разве что собрать побольше хайпа перед выборами в Конгресс: дела у демократов не очень. Отсюда — только общие слова.

Головная боль для Байдена

«Наша солидарность с вами важнее, чем когда-либо, поскольку вы защищаете Тайвань и свою свободу. Одна из целей нашей поездки — показать миру успех народа Тайваня. Их смелость изменить свою страну, чтобы она стала более демократичной», — заявила сама Пелоси.

Бессмысленность визита оценили и мировые СМИ. Его уже назвали «ходом без стратегии» и «новой головной болью для Байдена».

«Администрация президента США Джо Байдена потратила месяцы на создание экономической и дипломатической стратегии по противостоянию Китаю в Азии, укрепляя союзные связи и заверяя дружественные страны, что США пришли в регион всерьез и надолго. Визит Нэнси Пелоси на Тайвань грозит подорвать усилия Белого дома и приводит страны региона в замешательство относительно урона, который был нанесен единому фронту Байдена в Азии», — говорится в материале издания New York Times.

Отсюда и достаточно сдержанная позиция Белого дома. Там понимают: в случае реального военного конфликта помочь Тайваню американцы с большой долей вероятности смогут разве что залпами новых слов о демократии. Остров находится далеко. И наиболее подходящая иллюстрация к визиту Пелоси эта: Нэнси статуей свободы, словно спичкой, поджигает связку тайваньского динамита от украинского конфликта. Американская демократия требует новых жертв.