Цискаридзе намекнул на причину своего одиночества: «Нет ничего более трудного»

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Артист балета процитировал писателя Ивана Бунина, чтобы описать весь спектр своих ощущений.

Артист балета Николай Цискаридзе в Telegram-канале опубликовал фотографии со своего отдыха, а также объяснил причины своего одиночества.

«Нет ничего более трудного, чем распознать хороший арбуз и порядочную женщину», — писал Иван Бунин. С первым согласен, выбор становится все сложнее с каждым годом. И уже кажется, что разгадал таинственный секрет, попадается что-нибудь из ряда вон выходящее», — написал он.

Цискаридзе также поздравил своих поклонников с праздником арбуза и пожелал им никогда не ошибаться ни в людях, ни в арбузах.

Сейчас артисту 48 лет. За всю свою жизнь он ни разу не был женат и не торопится вступать в брак. Кроме того, артист держит свою личную жизнь втайне.

Недавно артист балета стал телеведущим. Цискаридзе занял место сбежавшего из России Максима Галкина. Сначала зрители его раскритиковали, но затем привыкли к его манере вести передачу и очень полюбили.

Как ранее писал 5-tv.ru, Цискаридзе внезапно для своих поклонников сообщил о своем отъезде из России.