Наводнение в Кентукки унесло жизни нескольких десятков человек

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На регион обрушился мощный шторм. В некоторые районы спасатели до сих пор не могут добраться.

Наводнение в американском штате Кентукки унесло жизни уже 37 человек, еще многие числятся пропавшими без вести. На регион обрушился мощный шторм с ливнями, которые, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время только усилятся. Режим чрезвычайной ситуации введен сразу в шести округах. Сотни домов затоплены, сходящие оползни и сели разрушают строения и дороги.

Власти Кентукки задействовали нацгвардию и полицию, людей эвакуируют с помощью вертолетов, забирая их с крыш зданий и даже деревьев. В некоторые районы добраться невозможно даже на лодках из-за мусора. Ущерб от наводнений оценивают в сотни миллионов долларов. В Белом доме обещали помочь, но только после того, как туда обратился с просьбой губернатор Кентукки.