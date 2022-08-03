Представители СКЦ досмотрели первый сухогруз с украинским зерном

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Судно Razoni бросало якорь у пролива Босфор со стороны Черного моря. Проверка была очень серьезной.

В Турции завершился досмотр первого сухогруза с украинским зерном. Накануне вечером судно стало на якорь в Стамбуле, где его безопасность обеспечивал катер береговой охраны. Дальше участники так называемой зерновой сделки — представители Украины, России, Турции и ООН — должны были подтвердить, что на борту только 27 тысяч тонн кукурузы и ничего запрещенного.

Теперь судно двинется через проливы, конечный пункт маршрута — порт Триполи в Ливане. А в Одессе ждут своей очереди на отправку еще 16 сухогрузов. Если первый рейс пройдет по плану, они начнут вывозить украинское зерно и минеральные удобрения по той же схеме.