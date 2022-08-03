Пропавшего в лесу под Вологдой малыша нашли живым и невредимым

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Это спасение поистине считают чудесным: мальчик рисковал погибнуть от сильного переохлаждения.

В лесу Вологодской области нашли живым мальчика, пропавшего три дня назад. Все это время он провел без еды и теплой одежды. У ребенка — переохлаждение, его первым делом укутали в одеяла и отдали медикам.

О пропаже мальчика стало известно 1 августа. Вечером ребенок гулял рядом с домом, родители следили за ним из окна квартиры. Но в какой-то момент сын исчез. По одной из версий, на него могли напасть бездомные собаки — на соседней улице его видели играющим с дворнягами. Как мальчик оказался в лесу, сейчас выясняют следователи.