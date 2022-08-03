Защиту Петербурга с моря усилят ракетными комплексами «Бастион»

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Решение укрепить оборону Северной столицы принято на фоне планов Финляндии вступить в НАТО.

Ленинградскую военно-морскую базу ВМФ России усилят береговыми ракетными комплексами (БРК) «Бастион». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Уточняется, что принципиальное решение об установке комплексов уже принято, однако сроки, когда они заступят на боевое дежурство, пока не сообщаются.

По мнению экспертов, укрепление обороны Северной столицы стало особенно актуальным на фоне решения Финляндии вступить в НАТО. Благодаря «Бастионам» береговые войска смогут контролировать весь регион — ракеты комплексов поражают цели на расстоянии 600 километров. Наводить их можно с воздуха, с кораблей или подлодок.

«С учетом роста напряженности, вступления Финляндии в НАТО это один из закономерных элементов усиления группировки на данном направлении. Потребуется и много других шагов. Но ясно, что одна из первостепенных мер — увеличение там количества высокоточного оружия. К таковому относятся „Бастионы“, „Искандеры“ во всех своих модификациях, морские ракеты „Калибр“», — заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Известно, что «Бастионы» хорошо зарекомендовали себя в Сирии в качестве надежных средств поражения наземных объектов — штабов, узлов связи, аэродромов.

Как сообщал 5-tv.ru, в ближайшие месяцы в российские войска начнется поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон». Как заявил президент РФ Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге, первый комплекс будет поставлен на фрегат Северного флота «Адмирал Горшков».