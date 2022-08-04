Спрятан под черной тканью: Джиган получил на день рождения неожиданный подарок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram* / iamgeegun

У семьи рэпера есть несколько железных коней, один внедорожник способен вместить всех домочадцев.

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила ему машину, опубликовав видео с поздравлением в соцсетях. Теперь артист владеет новеньким минивэном Mercedes. Известно, что стоимость такого авто составляет от 15 до 30 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Среди плюсов машины отмечается возможность обустроить салон по своему вкусу — установить удобные раскладные кресла, поставить телевизоры, сделать столик для работы.

Грубо говоря, Джиган теперь — владелец собственного офиса на колесах. Среди богатых людей машина очень популярна. В частности, журналистка и телеведущая Ксения Собчак использует ее для съемок выпусков своей программы.

К слову, это не единственный автомобиль у звездной семьи. У пары есть Rolls-Royce, стоимостью около 25 миллионов, а жена рэпера имеет Rolls-Royce Ghost на десять миллионов дороже. Кроме того, чета пользуется внедорожником, способным вместить всех членов семьи.

Что касается самого праздника, Джиган отметил его в семейном кругу. В интернете пользователи давно шутят, что он променял тусовки на спокойный отдых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оксана Самойлова нарядила 11-летнюю дочь в мини-платье с декольте.

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