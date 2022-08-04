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Психолог дала пять советов, как встретить мужчину своей мечты после сорока

Алиса Старжевская 55

Психолог Романив предупредила об ошибках при поиске партнера после 40 лет

Психолог дала пять советов, как встретить мужчину своей мечты после сорока

Фото: www.globallookpress.com / Bill Bachmann / DanitaDelimont.c

Женщины в зрелом возрасте также могут встретить любовь всей своей жизни.

Любви все возрасты покорны. Встретить избранника можно и после 40 лет. Семейный психолог Ольга Романив дала пять советов дамам, находящихся в поиске своей половинки.

Снимаем розовые очки

В зрелом возрасте необходимо перестать быть мечтательницей. В 20-25 лет под влиянием гормонов люди могут нагружать своих избранников несуществующими чертами, а потом узнавать их ближе и испытывать горькое разочарование.

«Чем меньше вы мечтаете и строите иллюзий о совместном счастье, тем больше шансов построить реальные отношения в зрелом возрасте. Если вы не грезите фантазиями, сможете увидеть реального человека со своими достоинствами и недостатками и понять, готовы ли вы примириться со вторым ради первого», — рассказала эксперт.

Выбираем формат

Отношения между двумя взрослыми людьми в паре могут быть разными: романтичными, дружескими, творческими, подчеркивает психолог.

«Очень важно понять, чего именно вы хотите. От этого будет зависеть то, какого партнера вы будете искать. Еще один небольшой совет: не пытайтесь найти человека, чтобы заполнить внутреннюю пустоту и решить какие-то свои проблемы, потому что таким способом ищутся только проблемные отношения с абьюзерами, нарциссами и социопатами. Будьте самостоятельной взрослой личностью», — пояснила Романив.

Перестать сравнивать

По мнению специалиста, важно прекратить сравнивать своего бывшего партнера с нынешним.

«В идеале нужно понять, что прошлое осталось в прошлом, и новые отношения будут совершенно иными. Все зависит в первую очередь от вас. Поэтому перестаньте сравнивать и выбирать человека по принципу улучшенной копии бывшего. Более того, поймите, что за годы вы тоже изменились, повзрослели и у вас изменились взгляды», — отметила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Уменьшить критику

Необходимо стараться меньше критиковать свою половинку. В зрелом возрасте труднее мириться с особенностями другого человека. С другой стороны, опыт прожитых лет помогает с большим пониманием относиться к каким-то вопросам, с большей мудростью воспринимать недостатки, настраиваться на компромиссы.

Соблюдение личных границ

«В зрелом возрасте у всех уже есть свои устоявшие увлечения, круг интересов, друзья, родственники, дети, с которыми периодически хочется провести время вместе не только вам, но и вашему избраннику. Уважение личного пространства — это такая черта, которая работает в обе стороны», — подытожила она.

Кроме того, в зависимости от характера и темперамента у человека может возникать желание побыть наедине с собой, почитать, поразмышлять.

Нужно с уважением относитесь к желанию партнера побыть в одиночестве. Чем больше важных для вас вещей вы обсуждаете, обговариваете, находите консенсус, тем прочнее и доверительнее будут ваши новые отношения.

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