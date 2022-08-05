Врач рассказал, как можно травмироваться во время пробежки

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Бег без должной медицинской подготовки может привести к проблемам со здоровьем.

Какие скрытые последствия могут быть после неправильного бега, рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина», врач ЛФК и спортивной медицины Василий Строганов.

Он считает, что большинство людей недооценивают бег с точки зрения физической нагрузки, и несмотря на свою усталость стараются преодолеть большие дистанции.

«Средняя скорость бега составляет 10–13 километров в час. Это значит, что при преодолении такой дистанции на протяжении получаса-часа у человека задействована довольно большая группа мышц», — отметил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Количество задействованных мышц пропорционально риску получить травму — растяжение, вывих или перелом. Кроме того, бег без должной медицинской подготовки часто сопряжен с осложнениями для сердца, предупредил специалист.

Также стоит всегда помнить о водном балансе при беге. В жару спортсмены могут терять до двух литров жидкости в час через пот, что составляет 5% от собственного веса. Еще важно включить в рацион белок, сложные углеводы для поддержания уровня гликогена и витамин С.

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