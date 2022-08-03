Появилось перовое фото частично парализованного Чубайса из больницы

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

У бывшего политика не закрывается глаз, плохо работают руки и ноги. Обо всем подробнее рассказала знакомая пациента, журналистка Ксения Собчак.

Телеведущая Ксения Собчак поделилась фотографией из больницы частично парализованного Анатолия Чубайса. У него накануне врачи подтвердили синдром Гийена-Барре. Из-за этого у экс-главы «Роснано» не закрывается один глаз и плохо работают руки и ноги. Состояние больного иллюстрирует и снимок из медицинского учреждения, на котором он лежит под капельницей.

«Первое фото Анатолия Чубайса после госпитализации. Так он выглядит прямо сейчас», — подписала пост Собчак.

К слову, журналистка накануне первая озвучила точный диагноз больного. О нем она узнала от супруги Чубайса Авдотьи Смирновой. Известно, что на текущий момент состояние политика врачам удалось стабилизировать, но он по-прежнему в реанимации. Ранее об этом рассказывал 5-tv.ru.