Михаил Шахназаров раскрыл детали брачного контракта Собчак и Богомолова

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Злые языки все говорят о грядущем разводе звезд. Суждено ли этому случиться?

В 2019 году состоялась свадьба журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Пара сыграла громкую свадьбу, не оставив поклонникам поводов для сомнений в искренности их чувств. Однако коллега светской львицы Михаил Шахназаров совершенно противоположного мнения.

Накануне в YouTube-шоу «Полный абзац» Шахназаров раскрыл некоторые детали брачного договора звезд. По его словам, они ездят на отдых по причине присутствия такого пункта в их контракте.

«Он с женой поехал отдыхать по контракту. Три или четыре раза в год ему надо появляться с женой», — уверен Михаил Шахназаров.

К слову, о том, что у звездной пары имеются сложности в отношениях подписчики подозревают давно. То Собчак в одиночку летит в Израиль, то на отдых в Турцию. Правда, слухи в конечном итоге не подтверждаются, когда она вдруг появляется в компании знаменитого мужа на его очередной премьере в театре. Но многие и по сей день продолжают делать ставку на развод телеведущей. Время, как говорится, покажет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у теледивы заподозрили проблемы в браке после демонстрации груди на публику.