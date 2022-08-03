А сыночка уже и сам папа: у Дмитрия Нагиева родился внук

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Сын актера Кирилл предпочитает не распространяться о личной жизни, как и его супруга, далекая от шоу-бизнеса.

У актера Дмитрия Нагиева родился внук. Об этом звезда сериала «Физрук» сообщил в интервью для проекта «Караван историй». Шоумен не стал уточнять, кто именно появился на свет у его наследника Кирилла. Он лишь просто отметил: «А сыночка уже и сам папа».

Сыну Нагиева Кириллу исполнится 33 года в конце августа. Он тоже решил посвятить себя кинематографу. Супруга Кирилла далека от мира шоу-бизнеса. Пара предпочитает молчать о личной жизни. Известно, что Кирилл мог стать участником одного из телешоу, посвященного поиску второй половинки, но отказался.

«Я не хочу ширпотребством заниматься ни в кино, ни в литературе — ни в чем. Я это для себя делаю, не ради хайпа. Отказался от всех сезонов „Холостяка“. Каждый раз они сперва звонят мне, но я не хочу», — говорил он прессе.

Кроме того, звездный наследник ни разу не снимался с папой. Он не хочет, чтобы кто-то думал, что его продвигают. Кирилл считает себя обычным человеком, выросшим в одном из районов Санкт-Петербурга.

Дмитрий Нагиев был женат на матери Кирилла Алле Щелищевой, известной как Алиса Шер, более 20 лет, супруги разошлись в 2010 году. Артист подчеркивал, что без любви все бессмысленно и привычку нельзя считать чувством.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нагиев прервал молчание по поводу смерти Жанны Фриске.