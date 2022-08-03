«Алиса в стране чудес» и «синдром вампира»: врач назвала самые необычные болезни

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На Земле существует множество необычных болезней: от непослушного собственного тела до преждевременного старения. Но как их распознать и вылечить?

Врач Светлана Багавиева в интервью 5-tv.ru рассказала о самых необычных заболеваниях в истории человечества. Можно ли их вылечить и каковы первые симптомы?

Синдром чужой руки

«Это психоневрологическое состояние, когда одна рука не слушается, живет своей жизнью. Она может повторять действия другой руки, но она может и совершать совершенно иные действия, в том числе приносить увечья своему же хозяину», — рассказала эксперт.

Она добавила, что внешне может казаться, что человек не в себе, но на самом деле это психоневрологическое расстройство.

«Алиса в стране чудес»

По словам врача, этот недуг заключается в том, что у человека идет искажение восприятия размеров предметов. Больше может казаться маленьким и наоборот. Такое состояние связано с нарушением затылочной доли головного мозга, то есть той зоны, которая отвечает за визуальное восприятие.

Прогерия или синдром ускоренного старения

«Этим заболеванием страдают дети. Они начинают в первые месяцы жизни не расти полноценно, а наоборот уже стареть: у них меняется форма лица, у них не полноценно развивается тело и, к сожалению, такие дети проживают недолго, до 12 лет, и дальше они умирают от старческой болезни. Такое сложное заболевание», — объяснила Багавиева.

Синдром рыбного запаха

Врач рассказала, что при таком заболевании человек источает неприятный запах. Это связано с тем, что организм не может полноценно перерабатывать ароматические вещества, которые поступают вместе с продуктами питания. Скорректировать это состояние может определенная дета, в которой содержатся продукты с меньшим количеством сложных ароматических веществ.

Врожденная нечувствительность к боли

«Это состояние, когда человек не чувствует боли. Боль является защитной реакцией нашего организма на травмы. Она защищает нас от увечий, от смерти, когда человек не чувствует боли, он может сам себе нанести увечья, он может откусить часть языка, часть губы, сломать ногу и не почувствовать это. Эти состояния могут быть связаны с повышенным содержанием эндорфинов в головном мозге, который притупляет ощущения боли», — объяснила эксперт.

По словам Светланы Багиевой, это также может быть связано с мутацией рецепторов, которые отвечают за болевую чувствительность.

Синдром повышенной чувствительности к ультрафиолетовым лучам или «синдром вампира».

Это непереносимость ультрафиолетовых лучей. Из-за этого человеку нужно ходить в закрытой одежде, либо только в темное время суток. При таком недуге воздействие на кожу ультрафиолетовых лучей вызывает ожоги.

Как ранее писал 5-tv.ru, медик рассказал с какими болезнями можно спутать стресс. По словам уролога-андролога Владимира Степанова, из-за стрессовых состояний человек может ощущать симптомы цистита, появляется ощущение воспаления почек. Причина боли в области поясницы — спазмы межреберных мышц.