Прямая трансляция ПКФ по международному трибуналу и признанию «Азова»* террористами

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Накануне Верховный суд России признал запрещенную в России организацию украинских националистов террористической. На освобожденных территориях собрано достаточно доказательной базы в их адрес.

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Верховный суд Российской Федерации по иску Генеральной прокуратуры 2 августа признал запрещенный в России «Азов» террористической организацией. Заседание проходило в закрытом режиме без слушателей и прессы.

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» собрались эксперты, ряд которых присутствовали и выступали в суде, для того, чтобы рассказать общественности о причинах принятия данного решения.

«С предложением о признании незаконной, запрещенной, преступной организацией полка „Азов“ я и мои коллеги по Общественной палате выступали еще в прошлом году. Поэтому мы испытали особое удовлетворение, что решение о признании „Азова“ террористической организацией было принято», — заявил накануне РАПСИ председатель Международного общественного трибунала по Украине, член ОП РФ Максим Григорьев.

Он напомнил, что за прошедшее время на освобожденных территориях Украины собраны десятки свидетельств кровавых преступлений «Азова». Предоставления лишь части доказательств в Верховном суде стало достаточным для принятия решения о признании «азовцев» террористами.

В пресс-конференции принимают участие:

бывший заместитель генпрокурора РФ, заслуженный юрист РФ Александр Звягинцев;

директор Фонда исследования проблем демократии, член ОП РФ, председатель Международного общественного трибунала Максим Григорьев;

председатель Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы Григорий Волков;

блогер Екатерина Агранович (ДНР);

директор Фонда «Историческая память» Александр Дюков;

глава Союза политэмигрантов и политзаключеных Украины Лариса Шеслер;

общ деятель Елена Брэнсон (США).

* — запрещен в РФ и признан террористической организацией.