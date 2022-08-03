Фото: © РИА Новости / РИА Новости

Уже не первый день ВСУ разбрасывают с воздуха запрещенные всем миром «противопехотки».

Маршрутка в Донецке подорвалась на мине «Лепесток». Об этом в регулярном отчете сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По улице Энгельса возле остановки „Дом быта“ на мине подорвалось маршрутное такси № 10», — написал он в Telegram.

Известно, что транспорт следовал из поселка Октябрьский рудник. О пострадавших пока сообщений не поступало.

Уже не первый день ВСУ разбрасывают с воздуха на Донецк запрещенные всем миром противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) «Лепесток». В городе круглосуточно работают саперные группы. Жителей просят внимательно смотреть на то, что лежит на земле и дорогах. ПФМ-1 по своему внешнему виду напоминает лепесток, поэтому многие не сразу распознают опасность.