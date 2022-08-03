Автомобиль уехавшей из России Пугачевой объявили в розыск

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Это не первая неприятная история, связанная с автопарком знаменитой певицы.

Алла Пугачева, сбежавшая из России после начала спецоперации, снова в центре внимания. На этот раз не из-за своего супруга Максима Галкина, который поливает родину грязью, а из-за имущества. Один из многочисленных автомобилей Примадонны, светло-серый джип, находится в розыске, сообщает KP.RU.

Как пояснил собеседник издания, звездный адвокат Андрей Алешкин, розыск объявляют в тех случаях, когда заявление поступает от самого владельца. А следующий этап — уголовное дело об угоне и план-перехват.

«Автомобиль числится в розыске до тех пор, пока его не найдут, пока владелец не заберет заявление, либо пока не истечет срок давности. Поэтому обычно такие дорогие машины сразу страхуют: владелец получает выплату, и возвращение авто уже становится не его заботой», — добавил адвокат.

Кстати, в жизни Примадонны были и другие неприятные истории, связанные с ее автопарком. Так, Mersedes артистки попадал в ДТП в 2016 году, а минувшей весной, после отъезда звездной пары в Израиль, была еще одна авария — иномарка Пугачевой столкнулась с легковушкой.

Кроме того, одна из машин певицы в 2019 году числилась и в «черном списке». Такое, по словам Андрея Алешкина, происходит в тех случаях, когда имеются непогашенные долги. Например, по имущественным налогам. Изъять и продать автомобиль пристав-исполнитель не может, зато накладывается запрет на совершение регистрационных действий.

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