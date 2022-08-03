Смертельная экономия: от какой болезни рискуют умереть европейцы в ближайшие годы

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Опасное заболевание поражает бронхолегочную систему. Можно ли излечиться от нее?

В латвийской Риге решили сэкономить на горячей воде, понизив ее температуру. На такой шаг пошло общество жильцов двух домов. Однако с другими обитателями это решение не обсудили. Не всем понравился такой шаг. Ведь опрометчивое решение может привести к размножению микробов, которые вызывают «болезнь легионеров».

Деньги или жизнь

Дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала 5-tv.ru, что это заболевание является острым респираторным. Оно проявляется поражением бронхолегочной системы.

«Самая яркая вспышка этого заболевания произошла в 1976 году на конгрессе ветеранов американского легиона отсюда и название данного заболевания, когда многие участники данного мероприятия получили такое заболевание как пневмония. Ито расследование, которое было проведено, привело к заключению, что результатом являлась некачественная работа кондиционеров. Где же можно обнаружить этот микроорганизм. Природная среда обитания легионеллы пневмофилла — это влажная почва или вода. Это природные резервуары: водные ручьи, озера, емкости для хранения воды, в том числе и водоброводные трубы. Для хорошего размножения требуется не только питательная среда, но и комфортные условия для размножения — это температура воды от 20 до 50 градусов», — объяснила эксперт.

По ее словам, при 60 градусах и выше легионелла погибает. Жовтан добавила, что в наших домах подается вода температурой от 60 до 65 градусов, поэтому вероятность заболеть достаточно низкая. Она отметила, что заразиться можно путем вдыхания аэрозоля (смеси воздуха и воды в закрытом помещении, то есть паром). Врач заверила, что употребляя воду, зараженную легионеллой, невозможно получить это заболевание.

«Легионеллез (второе название „болезни легионером“ — прим. ред.) опасен в плане развития тяжелой формы пневмонии. Воспаление легких может развиваться у людей различного возраста и уровня иммунного ответа. Таким образом может заболеть абсолютно любой человек», — рассказала врач.

По ее словам, в группе риска находятся пациенты, у которых уже есть заболевания бронхолегочной системы или те, кто принимает иммуносупрессоры, либо люди с иммунодефицитом. Жовтан отметила, что есть и легкая форма легионеллеза — это понтиакская лихорадка с гриппоподобным течением. При этом заболевании летальность низкая, такая форма лечится антибиотиками.

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