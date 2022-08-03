Росгвардия уничтожила диверсионно-разведывательную группу Украины в ЛНР

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На месте ликвидации боевиков был обнаружен целый арсенал, включая взрывчатку и боеприпасы.

В Луганской народной республике бойцы Росгвардии уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время боя украинские военные отступили в лес, а затем по ним ударила российская артиллерия.

При помощи беспилотника росгвардейцами были переданы координаты противника. В результате уничтожено шесть человек. Позже был обнаружен целый арсенал. В него вошли два килограмма тротила, иностранный гранатомет, гранатомет РПГ-7, около 400 гранат, автоматы Калашникова, патроны, взрыватели и радиопередатчики. До этого Росгвардией в ЛНР были уничтожены 13 операторов беспилотников ВСУ.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. Глава государства отмечал, что мирное население региона подвергалось геноциду киевских властей на протяжении восьми лет. Недружественные страны Запада и ЕС начали политику ограничительных мер в отношении российской экономики, а также поставок энергоносителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские войска боятся артиллерии России.