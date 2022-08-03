Шведских журналистов раскритиковали за правду о Херсоне

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

Свобода прессы в Европе оказалась в очередной раз под вопросом, так как любая идущая вразрез с «линей партии» информация вызывает шквал критики и обвинения в непрофессионализме.

Журналистов шведского телеканала раскритиковали за то, что они решились рассказать о реальной обстановке на освобожденных территориях.

Поводом для скандала стал материал из Херсона. Вопреки привычке зарубежных СМИ демонизировать нашу страну, в сюжете жители освобожденного города искренне радовались получению российских паспортов. Зрители обвинили репортеров в непрофессионализме и пророссийской пропаганде.

Руководству канала пришлось оправдываться и объяснять, что спорные кадры прислало вполне прозападное агентство Reuters. Его группа, кстати, работает в Херсоне абсолютно беспрепятственно.