Семейная пара избила подростков за смех и громкую музыку в элитном ЖК Петербурга

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев;5-tv.ru

Теперь супруги объясняют свои действия в полиции. Возбуждено уголовное дело.

Полиция выясняет детали скандальной истории, которая произошла в Петербурге. В элитном коттеджном поселке мужчина и женщина набросились с кулаками на подростков.

Супружеской паре не понравилось, что компания молодых людей громко разговаривала рядом с их участком. Сначала женщина ударила подростка, потом подключился ее муж. В руках у мужчины при этом был травматический пистолет. После удара в висок подростку потребовалась помощь медиков. Его увезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Вместе со скорой на место приехали полицейские. Буйных супругов задержали.