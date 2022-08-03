Оттуда не выходит: Захарова указала, где сейчас находится Зеленский
Захарова указала на истинное местонахождение президента Зеленского
Фото: Instagram* / zelenskiy_official
Официальный представитель МИД России напомнила, как сказывается инициированный США кризис на президенте Украины.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в саркастической манере рассказала, где находится украинский президент Владимир Зеленский. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Захарова процитировала заявление пресс-службы Белого дома о том, что президент США Джо Байден понимает, какой стресс испытывает украинский лидер, и уважает его.
«Посмотрите, насколько «более красивее»:
— Как у него дела?
— Он в стрессе», — поправила представитель российского МИД (Орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.).
Захарова подчеркнула, что это «элегантная замена» местонахождения на состояние.
Ранее администрация Соединенных Штатов Америки после публикации СМИ о недоверии, которое есть между Вашингтоном и Киевом, заявила, что Джо Байден осознает стрессовое состояние Зеленского.
Как писал 5-tv.ru, Мария Захарова выразила надежду на возвращение спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на родину после визита на Тайвань.
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