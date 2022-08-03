«Бразильский Халк» Валдир Сегато умер после очередной инъекции для мышц

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Медики предупреждали спортсмена о том, что у него могут возникнуть проблемы со здоровьем. Но желание выглядеть лучше остальных было превыше всего.

Умер бразильский бодибилдер Валдир Сегато. По предварительным данным, у спортсмена случился сердечный приступ, сообщает издание The New York Post.

Известно, что 55-летний Сегато вводил специальные инъекции синтола, опасные для жизни, на протяжении нескольких лет. Уколы помогали нарастить бицепсы, грудные клетки и спинные мышцы, но при этом могли вызвать инсульт и инфекции. Знакомый Сегато Мойзес да Консейсан да Силва рассказал о произошедшем. По его словам, после очередного укола бодибилдер постучал в окно около шести утра и сказал, что ему плохо.

Валдир Сегато имел большую аудиторию в TikTok, на него подписано около 1,7 миллиона человек. Сам же он вел спокойный образ жизни, общаясь лишь с несколькими людьми из своего окружения. Умершего называли «Бразильским Халком». Об этом он сам рассказывал журналистам в 2016 году.

«Они все время называют меня Халком, Шварценеггером и Хе-Маном, и мне это нравится. Я удвоил свои бицепсы, но я все еще хочу быть больше», — говорил Сегато.

Врачи предупреждали его, что все может закончиться ампутацией или повреждением нервов. К сожалению, закончить с опасными экспериментами «Халк» не захотел.

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