Без влияния извне: что обсудил Лавров с главой МИД Мьянмы

Лавров назвал доверительными отношения между Россией и Мьянмой

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

Отношения между Россией и иностранным государством сегодня достаточно доверительные, чего не скажешь о западных партнерах необъятной.

В дружеской атмосфере проходят переговоры Сергея Лаврова в Мьянме. Глава МИД иностранного государства Вунна Маун Лвин отметил, что визит главы российской дипломатии очень важен именно сейчас. Наши страны укрепляют сотрудничество во всех сферах, а товарооборот уверенно растет.

«У нас прочный фундамент для наращивания сотрудничества по широкому спектру направлений. Мы ценим дружественный доверительный характер нашего партнерства не подверженного влиянию внешнеполитических конъюнктурных процессов», — подчеркнул Лавров.

Следующий пункт в турне Лаврова — Камбоджа, где глава российского МИД примет участие в совещании Ассоциации государств юго-восточной Азии и проведет ряд двусторонних встреч.