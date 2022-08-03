Тайваньские гастроли Пелоси: кто остался крайним после поездки спикера палаты представителей США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Taiwan Foreign Ministry; 5-tv.ru

Некоторое время назад самолет с политиком улетел с острова в направлении Северной Кореи.

Визит Нэнси Пелоси сегодня — на первых полосах ведущих мировых СМИ. И практически все издания сходятся во мнении, что ее поступок — по меньшей мере недальновидный.

Так, Nikkei Asia пишет, что инициатива спикера палаты представителей США противоречит стратегии администрации Байдена в Азии.

Издание The Daily Beast идет еще дальше, по мнению журналистов, единственным выгодоприобретателем от ее действий станет Китай. Потому что благодаря приезду Пелоси Тайвань точно не укрепится.

А в Bloomberg отмечают, что после поездки Пелоси Китай станет еще активнее защищать свои интересы. Например, он уже перешел к санкциям против Тайваня.

Уже сейчас остров столкнулся с экономическими последствиями визита Пелоси. Пекин блокирует поставки с острова — трех тысяч видов товаров останавливает экспорт песка. И пока вообще нет ни одной стороны, которая бы хоть что-то выигрывала от этой поездки. Если не считать орден белоснежных облаков, который получила сама спикер палаты представителей. Даже в США, в Белом доме открещиваются от ответственности за ее поступок. Последние новости с острова — у Дмитрия Вахницкого.

Противостояние США и Китая

Ракеты летят в сторону Тайваня, армия Китая начала масштабные учения, причем с боевой стрельбой. Тяжелая техника идет прямо по пляжам, к побережью перебросили баллистические ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки. Тем самым Китай напоминает, что США имеет дело с ядерной державой.

«Китай привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», — заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

Морская часть учений пройдет на шести малых островах вокруг Тайваня. По сути, это полная блокада. Все происходит на фоне визита Нэнси Пелоси, и пока она рассуждает о свободе и демократии в тайваньском парламенте, в Белом доме уже пытаются просчитать, что принесет США выходка спикера нижней палаты конгресса.

«Китай готов предпринять дальнейшие шаги, и мы ожидаем, что они продолжат реагировать в долгосрочной перспективе. Я не могу назвать вам точную дату того, как выглядит этот горизонт, но мы, безусловно, ожидаем, что они отреагируют и после ее поездки», — отмечает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У власти — группа позеров!»

Официальный Вашингтон не отрицает возможность военного столкновения, хотя почти не рассматривает такой вариант. А вот что ветераны американской армии думают о том, готовы ли США к войне с Китаем?

«Ну конечно же, нет! Это самая бессмысленная и безответственная администрация США в истории. Искусство управления государством в том, чтобы продвигать американские интересы с наименьшим ущербом для американского народа. А у нас у власти — группа позеров!» — возмущается экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор.

Впрочем, политологи видят в безумном вояже Пелоси вполне прагматичный подход — на носу выборы в конгресс. И в партии, которую представляют спикер и отошедший на время в ковидную тень президент Байден, прекрасно понимают перспективы.

«Понятно, что Демократическая партия смотрит на мрачный электоральный ландшафт в ноябре. С большой вероятностью они потеряют контроль над палатой представителей, которую сейчас возглавляет Пелоси, и даже потеряют контроль над сенатом. К сожалению, это, по-видимому, предвыборная стратегия», — поясняет профессор университета Экстернадо де Колумбия Дэвид Маурисио Кастрильон Керриган.

Последствия визита Пелоси на Тайвань

Резюме такой стратегии выдал бывший президент Трамп. Он назвал Пелоси сумасшедшей и заявил, что ничего из того, что она делала, никогда к хорошему не приводило. Последствия громкого американского реалити-шоу, за которым в эти дни следит весь мир, почувствовали в первую очередь тайваньцы. Пекин запретил импорт на материк более 3 тысяч товаров, например рыбы и цитрусовых. И экспорт песка на остров. Из него изготавливают, например, стекло.

Первые сигналы поступают и в США. Китай откладывает строительство гигантского завода литий-ионных аккумуляторов стоимостью 5 миллиардов долларов — без этих батарей невозможна работа смартфонов, ноутбуков и даже электрокаров, той же Tesla. А если начнется настоящая блокада Тайваня, где производят большую часть микрочипов в мире, для Штатов это будет даже серьезнее, чем ракетный удар по самолету Пелоси.

«Это также будут и последствия для всего мира. США уже страдают в экономическом плане из-за России, а если еще и добавится Китай, то будет уже не просто рецессия, а депрессия», — уверен военный аналитик Скотт Риттер.

Виновник новой возможной спирали потрясений в это время пьет чай с главой Тайваня Цай Инвэнь, там идиллия и бесконечные поклоны. Нэнси Пелоси наградили перевязью Ордена Благожелательных облаков. Будто не замечая, что над островом уже закручивается воронка глобальной бури.