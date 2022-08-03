Росавиация: запрет на полеты в ряд южных аэропортов продлен

Запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России продлен до 11 августа

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Ведомство рекомендует авиаперевозчикам использовать альтернативные маршруты.

Запрет на полеты в 11 южных аэропортов России продлен до 11 августа. Об этом сообщила Росавиация на официальном сайте.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что российским авиаперевозчикам рекомендуется организация полетов по альтернативным маршрутам. В частности, речь идет об аэропортах Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты страны продолжают работу в штатном режиме. Изменения в расписании можно уточнить на официальных ресурсах авиакомпаний и аэропортов.

Известно, что это уже 27-е продление ограничительных мер на полеты в южные аэропорты, а также центральной части России. До этого, в конце прошлого месяца, они устанавливались до 5 августа, а первые были установлены в конце февраля.

В первые дни августа Росавиация выделила авиаперевозчикам и аэропортам субсидии на 54 миллиарда рублей в рамках трех программ господдержки. Общий ее объем составляет свыше 125 миллиардов.

Средства пойдут на компенсацию выпадающих доходов по причине отмены международных полетов и помощи аэропортам из-за закрытия полетов в часть российских городов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до конца июля.