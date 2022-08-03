Давай, до свидания: Запашный раскритиковал Лайму Вайкуле за поддержку Украины

Запашный резко высказался в адрес Вайкуле за флаг Украины на ее концерте

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Знаменитая певица долгое время придерживалась молчания. Поклонники из России искренне надеялись, что их не предадут.

Известный представитель цирковой династии Эдгард Запашный резко высказался в адрес певицы Лаймы Вайкуле. Артистка долгое время придерживалась молчания в ситуации на Украине, но все-такие решилась высказать свою позицию. На очередном концерте в Латвии она вышла на сцену с украинским флагом.

Действия Вайкуле вызвали у дрессировщика бурные эмоции. Он просто не смог промолчать.

«Ну вот, еще одна дура сняла маску! Лайма Вайкуле развернула украинский флаг на концерте в Латвии. А теперь — давай, до свидания», — написал дрессировщик в своем Telegram-канале.

Лайма Вайкуле во время концерта в Паланге вышла на сцену с флагом Украины. Фото: Telegram / dimsmirnov175

Без комментария свой поступок не оставила и сама певица. Она заявила, что в ближайшее время не собирается выступать в России. О том, по каким причинам она держала свое мнение при себе почти полгода с начала специальной военной операции по защите Донбасса, звезда предпочла не говорить.

«Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала», — цитирует ее слова «Царьград».

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