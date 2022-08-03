Анна Калашникова чуть не умерла при родах: «У меня был сепсис»

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Светская львица призналась, что появление первенца для нее было самым сложным испытанием. Но разве это сравниться с радостью материнства?

Российская актриса Анна Калашникова воспитывает семилетнего сына Даниила. Звезда вспоминает, как ей нелегко дались роды. Артистка едва не умерла на родильном столе.

Во время одной из телепередач модель вступила в спор с доктором медицинских наук Ириной Филатовой. Причиной стала тема суррогатного материнства, где врач выступала против, а Калашникова — за такую процедуру.

По словам профессора, альтернативный способ негативно влияет здоровье роженицы и даже может привести к летальному исходу. Однако теледива возразила напомнив, что и у обычной матери бывают подобные риски.

«Вот у меня произошла такая же ситуация, меня спасали врачи. Слава Богу, я не умерла. При первых моих родах, я лежала в реанимации. У меня был сепсис. Заражение крови — это смерть. Меня откачивали три недели, потом перевели в обычную палату. Я просто превратилась из 50-килограммовой девушки в овощ, который лежал на ИВЛ. Я распухла до 86 килограммов. Не могла встать», — цитирует ее слова StarHit.ru.

Не исключено, что на тот момент плохое состояние было вызвано еще расставанием звезды с певцом Прохором Шаляпиным, который бросил ее во время беременности.

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