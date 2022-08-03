«Худшее время»: между Белым домом и Зеленским пробежала черная кошка

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Больше всего вопросов у Вашингтона вызвали внезапные отставки в силовых структурах Украины.

Администрация США относится к властям Украины и к их президенту Владимиру Зеленскому с гораздо большим беспокойством и недоверием, чем это принято показывать на публике. Таким мнением поделился колумнист Томас Фридман.

Автор статьи резко высказался в адрес спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая совершила визит на Тайвань. Одним из примеров подобной критики в сторону политика стал конфликт на Украине, который, по его словам, «НАСТОЛЬКО незавершен», «НАСТОЛЬКО нестабилен» и «НАСТОЛЬКО не лишен опасных сюрпризов».

«Невозможно было выбрать худшее время. И в частном порядке американские чиновники гораздо более обеспокоены руководством Украины. Существует глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно большее, чем сообщается», — написал он.

По его словам, в Киеве происходят «забавные дела», заметив, что отсутствуют конкретные объяснения недавних отставок главы Службы безопасности Украины (СБУ) и генерального прокурора.

«Это как если бы мы не хотели слишком пристально заглядывать под капот… из страха увидеть там коррупцию и всякие фокусы после того, как мы столько туда инвестировали», — говорится в статье New York Times.

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