Врачи петербургской больницы сшили печень пострадавшей в аварии самокатчице

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Ситуация снова спровоцировала резонансный вопрос — почему заведомо опасным транспортом может управлять любой?

Врачи в Петербурге провели операцию, которая казалась невероятной — сшили печень девушке, буквально разорвавшуюся пополам после падения с самоката. Альбине только 24, и чудо, что не осталась инвалидом. А сама ситуация снова спровоцировала резонансный вопрос — почему заведомо опасным транспортом может управлять любой?

В той же больнице, где оперировали девушку, есть статистика — каждый день поступает порядка пяти самокатчиков, и каждую неделю — один тяжелый случай, в реанимации. Что изменится, если самокат приравняют допустим к скутеру — разбиралась Татьяна Божко.

«Врезалась в первый поребрик и уже отскочила от самоката на второй животом. Боль была буквально секундная, потом я потеряла сознание», — рассказывает Альбина Саубанова.

Поездка на электросамокате едва не стоила Альбине Саубановой жизни. Девушка не справилась с управлением, от удара ее печень разорвалась пополам. В лучшем случае ей грозила инвалидность. Экстренную помощь оказали в Мариинской больнице — хирурги провели ювелирную операцию.

«К счастью, у этой пострадавшей не было жизнеугрожающего состояния, связанного с профузным кровотечением в брюшную полость. Что позволило нам применить нестандартный подход, который получает распространение во всем мире в последнее десятилетие», — поясняет главный врач Мариинской больницы Анатолий Завражнов.

Говоря простым языком, врачи сшили печень. Девушка сейчас дома восстанавливается после операции. В больнице ее соседями по палате были такие же пострадавшие в авариях с самокатами. И водители, и пешеходы, по статистике врачей, травмы получают поровну. Среди них немало детей. Трехлетняя София Жукова в больницу попала после прогулки в парке, где на нее налетел лихач.

«Кубарем покатились, в итоге и у моего ребенка, и у мальчика, который был на самокате, травмы головы. Насколько я знаю, у него сотрясение мозга, а моей дочке поставили диагноз здесь уже, в Москве, перелом черепа», — рассказывает мама девочки Юлия Кирюхина.

Статистика полиции пугает еще больше — в этом году число ДТП с самокатчиками выросло на 35 процентов. Как говорят эксперты — в основном из-за недостатка опыта.

На электросамокате я стою второй раз в жизни. Именно потому что боюсь рисковать своими суставами и причинить вред пешеходам. На старте нужна хорошая реакция. Одна педаль газ, вторая — тормоз. Держать баланс непросто. Ради эксперимента попробуем на ходу достать телефон — внимание, конечно, все сразу на него. Так делает большинство самокатчиков. А что делать пешеходам? Только разбегаться в стороны или получать травмы.

При этом лихачи, столкнувшись с людьми, даже не останавливаются. Руслана Чичирко от серьезных травм спасли перчатки и шлем — он электросамокатам предпочитает велосипед, и без защиты на дорогу не выезжает.

«Сам он не пострадал, не упал. Он проехал еще метров 20, оглянулся, посмотрел на меня и поехал дальше по своим делам», — вспоминает Руслан.

На число столкновений не влияет даже ограничение скорости. Кикшеринговые электросамокаты могут разгоняться максимум до 25 километров в час, в наиболее людных местах — только до 15-ти. Но их статус до сих пор точно не определен — официально гаджеты называют средствами индивидуальной мобильности — нечто среднее между транспортом и пешеходом.

«В „сером“ правовом поле они находятся, то есть, если они сбивают пешехода, ой, это примерно как „Извините, я Вам на ногу наступил.“, а если они попадают в аварию с участием автотранспорта, то получается, что это столкновение автотранспорта с пешеходом, что тоже нелогично: пешеход не может бегать со скоростью 60 км/ч», — говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга призвали окончательно определить статус электросамокатов. Например, приравнять их к скутерам. То есть, нужно будет не только надевать шлем, но и сдавать экзамен — а это как минимум снизит число неопытных водителей.