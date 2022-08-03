В освобожденном Бердянске переходят на стандарты российского образования

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В университетах освобожденных городов находят запрещенную нацистскую литературу и случаи хищения техники.

В Бердянске сейчас переходят на новые стандарты образования, которые прежде всего означают восстановление истории после многолетних попыток переписать ее. В школах и педагогическом ВУЗе, где готовили учителей — найдено огромное количество экстремистской литературы. Детям в городе с самых ранних лет навязывали нацистскую идеологию. Что стало с теми, кто не хотел ей подчиняться, узнал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Вся экстремистская литература в педагогическом универстиете поместилась вот в такие коробки. Чтобы понять, что собой представляют издания, достаточно просто взглянуть. Вот украинская дивизия «Галичина», потом история националиста, «Украина — НАТО», ну и конечно вот такая книжка с изображением самого фюрера нацистской Германии.

Это все, что надо знать о современной системе образования на Украине. Как видно, студентам открыто преподают нацистскую идеологию и переписанную историю Великой Отечественной войны. До освобождения Бердянска в местном вузе хранились десятки таких изданий.

«Была политика, которой надо было придерживаться. Если ты работаешь здесь, то ты об этом не говоришь», — рассказала заведующая библиотекой Наталья Кюрчева.

Те преподаватели, которых не устроили фашистские методички, боялись потерять работу и молчали. Остальные, включая ректора, после начала спецоперации сбежали, прихватив с собой часть имущества университета.

Не досчитались техники и в местной школе Бердянска. Сначала преподаватели хотели ее сохранить, спрятав в отдельном кабинете. Но видимо, не удержались и, сбегая, решили прихватить почти половину всего оборудования.

«Судя по всему, это был кабинет русского языка и литературы. Здесь эти предметы преподавали и раньше. Только сняли со стен всю украинскую символику, но осталось вот такое учебные пособия, здесь же можно найти вот такое трио — Пушкин, Толстой и Есенин», — показывает кабинеты корреспондент.

Последние годы этот предмет был вне закона. Но бюсты великих русских писателей еще пригодятся, говорят учителя. С 1 сентября на освобожденных территориях Украины переходят на российский стандарт образования. В вузы Бердянска уже зачислены сотни студентов.

«Ожидаем еще абитуриентов. хочется сказать что все они кто зачислен в вуз в этом году будут учиться на бюджетной основе», — рассказала исполняющая обязанности декана Мелитопольского государственного университета Екатерина Степанюк.

Первое к чему предстоит привыкать ученикам — 5 бальная система оценок. Прежде была 12 бальная. Украинский язык будут преподавать, как и раньше. Но больше всего детям придется подтягивать историю. Причем уже без героизации нацизма.