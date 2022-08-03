Одинокая белая женщина: чем ответит Китай на провокацию США в Тайване

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Визит Пелоси на Тайвань по факту развязал Китаю руки, но маловероятно, что в Пекине соберутся решать этот вопрос с помощью оружия.

Пекин ввел против Тайваня экономические санкции. С 3 августа приостановлена поставка на остров песка — это грозит остановкой строительства. На острове сейчас возводят завод по производству аккумуляторов. Среди его клиентов — крупнейшие производители электроники. Кроме того, таможня КНР приостановила ввоз из Тайваня нескольких видов рыбной продукции и цитрусовых.

Политические последствия визита Нэнси Пелоси не так очевидны. Дипломаты, в том числе и российские, призывают Штаты не лезть во внутренние дела Китая и не накалять ситуацию. Корреспондент «Известий» Николай Иванов продолжит.

Проовакационный визит Нэнси Пелоси в Тайвань больше похож на прилет кинозвезды. Пока поклонники стараются ухватить селфи с Пелоси, The Washington Post ставит на сайт заготовочку: статью как раз за авторством спикера палаты представителей.

Вот только в Поднебесной это считают ничем иным, как провокацией.

«Это оказывает серьезное влияние на политическую основу китайско-американских отношений и серьезно посягает на суверенитет и территориальную целостность Китая. В мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — передает официальную позицию властей китайский телеведущий.

Тут запутались все. Еще накануне Белый дом заявил, что политику по отношению к Тайваню не менял — значит, признает остров китайским. А вояж Пелоси — ее личное дело. Сегодня представитель Вашингтона удивлялся: а что тут такого?

«Мы заявляли, что не поддерживаем независимость Тайваня. И мы заявляли, что мы ожидаем, что разногласия по обе стороны пролива будут разрешены мирными средствами», — сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Байден вообще предпочел самоустраниться. Сначала сел на карантин по коронавирусу. А теперь подчеркнуто игнорирует Нэнси в соцсетях. Та сразу после приземления пишет в Twitter на адреналине о визите, а Байден словно присылает привет из параллельной реальности о ценах на бензин.

Китай обиделся. Но Пекин дал понять: конца света из-за Тайваня не будет.

«Китай привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», — сообщил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун

На стороне Китая — Москва и ООН.

«Я могу сказать только то, что политика ООН по этому вопросу руководствуется резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2758 от 1971 года по «одному Китаю», — сообщил журналистам пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

То есть, США бросают вызов даже ООН: не собираются мириться с многополярностью. Вот только выбранная форма напоминает ролик из TikTok. И встреча с президентом Цай Инь-вэнь — не больше, чем ритуал.

«Пить чай с госпожой Цай Инь-вэнь — это не что иное, как шумная политическая игра. Пелоси не в том положении, чтобы сказать: „Смотрите, я привезла вам много оружия, такого как грузовики и танки“. У нее нет такой власти. Это больше похоже на дымовую шашку и шум», — отметил политолог Серж Пертье.

Чего будет стоить это пиротехническое авиашоу самому Тайваню — вопрос открытый. У Пекина теперь развязаны руки.

«Может быть даже произойдут какие-то отдельные инциденты, ну скажем так там китайцы собьют какой-то тайваньский самолет, но вот не более того. Широкомасштабной войны не будет и не будет вторжения Китая на территорию Тайваня, если только в Пекине не сошли с ума окончательно, они на таких людей не похожи», — оценил ситуацию российский политолог и журналист Георгий Бовт.

В конце концов, американская чиновница прилетела и улетит, выполнив предвыборную программу демократов, а Тайбэю жить под боком с полуторамиллиардным Китаем.