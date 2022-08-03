Сергея Лазарева заметили в объятиях таинственной блондинки

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певец долгие годы тщательно скрывал свою личную жизнь. Возможно, теперь решил приоткрыть завесу тайны. В каких отношениях состоит артист со светловолосой девушкой?

Сергей Лазарев старается не афишировать свою личную жизнь. Но недавно он решил порадовать публику, опубликовав фотографии в объятиях светловолосой красотки.

«Третий лишний», — подписал снимок артист.

Сергей Лазарев в объятиях таинственной незнакомки. Instagram* / sergeylazarev

В объектив камеры попала не только пара, но и некий мужчина, который, кажется, немного подпортил романтичный настрой Лазареву. Но на этом откровения артиста не закончились. Следом он опубликовал еще более нескромный кадр. Он наедине со светловолосой незнакомкой, обнажившись, спрятались под одной одеяло. Но позже выяснилось — фото оказалось анонсом нового клипа знаменитости. По его сюжеты Лазарев влюбляется в девушку, которая скрывает — она стриптизерша. Узнав правду, герой не может вынести нахлынувшей ревности и рвет с ней отношения.

Поклонники оценили труды Лазарева и его команды по созданию клипа, но все-таки, наверняка, ожидали, что между артистом и девушкой не просто рабочие отношения.

К слову, самым известным романом Лазарева стали отношения с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Союз был недолговечен, но пара рассталась на мирной ноте и между ними до сих пор сохраняется теплая дружба. А спустя два года после разрыва у него появились дети: сын Никита и дочка Анна. Кто мама наследников, Лазарев также не рассказывает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Лазарев относится к статусу «отца-одиночки».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.