Пропаганда в деле: СБУ через прессу давила на украинцев, желающих уехать в РФ

СБУ заказывала статьи в СМИ для борьбы с желанием украинцев получать гражданство РФ

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При помощи СМИ украинцам напоминали об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Те в свою очередь, якобы испугавшись, отказывались от желаемого.

Отделение Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области в 2019 году заказывало в средствах массовой информации статьи, в которых украинцев при помощи угроз пытались убеждать не получать гражданство России.

Как стало известно РИА Новости, они разместили в украинском интернет-издании ШоТам.in.ua статью, в которой предостерегали жителей Украины от такого шага. В них старший оперуполномоченный УСБУ Михаил Лихтей утверждал — получение российского паспорта якобы угрожает территориальной целостности страны. А также то, что будто бы Россия тем самым пытается расколоть Украину.

Переубеждать украинцев в таких статьях пытались, напоминая об уголовной ответственности в особо опасных случаях. Подобное давление на украинцев, как отмечал Лихтей, тогда возымело результат.

Херсонская область была полностью освобождена от националистов в середине марта. Сейчас власти региона восстанавливают инфраструктуру, а местные жители возвращаются к привычной, мирной жизни. Кроме того, уже в августе начнут выдавать российские паспорта. Там процедура оформления проходит в упрощенной форме.

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