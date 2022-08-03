В Германии простились со звездой «Сватов» Русланой Писанкой

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Тело актрисы и телеведущей кремировали еще 21 июля. Но когда состоятся похороны на Украине — пока неизвестно.

Спустя две недели после смерти актрисы и телеведущей Русланы Писанки родные и близкие смогли с ней проститься. Траурное мероприятие прошло в немецком городе Кайзерслаутерн возле церкви городского кладбища, передает StarHit. Проводить в последний путь знаменитость пришли лишь самые близкие.

При этом похороны состоятся на родине знаменитости — на Украине. Как отметил вдовец Писанки, сейчас он занимается документами на вывоз праха из Германии.

«Руслану на Крещение зовут Руфина. У кого будет возможность, поставьте свечку. Всем спасибо. Друзья, просто напоминаю, это не похороны в Германии, это прощание здесь, в месте, где она вынуждена была дожить последние дни. Похороны пройдут в Киеве, когда я смогу вернуть ее домой. Точная дата на более позднем этапе», — обратился он к поклонникам в социальных сетях.

Руслана Писанка скончалась 19 июля на 57-м году жизни в Германии после тяжелой болезни. Смерть потрясла как россиян, так и украинцев. Актриса известна широкой аудитории ролями в сериалах «Сваты», «Такси для Ангела», кинолентах «Несколько любовных историй», «Трамвай удачи», «Черная рада» и других. Внезапную смерть поначалу связывали с похудением на 40 килограмм. Но позже муж актрисы признался — любимая долгие годы боролась с онкологией.

Незадолго до ухода из жизни Писанка попала в больницу, перенесла операцию. До последнего дня актриса не раскрывала публике свою болезнь, успокаивала их, шутя, что просто подвернула ногу. Ее тело кремировали через два дня после смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последних днях жизни Русланы Писанки.