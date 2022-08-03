Долгий путь в тысячу ли: что Пелоси привезла на Тайвань, кроме конфликта с Китаем

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И политики, и эксперты считают, что провокационный визит Пелоси на Тайвань принесет большие проблемы и США, и Китаю

Бортом номер один в мировой политике сегодня стал самолет Ненси Пелоси. До последнего было непонятно, прилетит ли спикер Палаты представителей Конгресса США на Тайвань.

Утром она отправилась из Малайзии по неизвестному маршруту. Самолет сделал гигантский крюк и вдруг резко взял курс на север — в сторону Тайваня. И вот, наконец, на трапе, держась за поручни, появилась дама в розовом. Как летела, как встречали и чем может обернуться визит — в материале корреспондента «Известий» Алексея Лазуренко.

Тяжелой поступью она сходила на землю Тайваня. Нэнси Пелоси улыбалась, фотографировалась с местными, но кажется сама до конца не верила, что ее провокация удалась.

В аэропорту темно: похоже на меры безопасности. И розовый костюм спикера особенно выделяется на этом фоне. Вот только в китайских традициях розовый на человека возраста Пелоси — символ несерьезных намерений. И это недалеко от истины. США не признает независимость Тайваня. На всем пути из аэропорта в отель Пелоси встречают то сторонники, то противники ее визита.

Но третий человек в государстве проигнорировал все предупреждения о неоднозначности своей идеи. Пелоси сама по себе чуть не стала поводом для полномасштабной войны в регионе.

Тяжелая техника прямо у кромки Тайваньского пролива. Где-то на подходах к нему — пусковые установки баллистических ракет. В море — два авианосца. ВВС отрабатывают воздушный бой. Вся ближайшая провинция — арена масштабных учений.

Народно-освободительная армия Китая со всей серьезностью готовилась к этому визиту. Соединенные Штаты бряцали оружием не меньше. Вот хронология только последних суток. Китай наращивает число кораблей и доставляет ракеты к Тайваньскому проливу.

Прилетевшую в Малайзию Пелоси прикрывает десантный корабль ВМС США. Только самолет поднимается в небо, из Японии вылетает американская армада из восьми истребителей и пяти заправщиков. КНР поднимает в небо Су-35.

Материковый Китай с самого начала предупреждал: добром происходящее не кончится.

«Американская сторона, безусловно, возьмет на себя ответственность и заплатит цену за ущерб, нанесенный суверенитету и интересам безопасности Китая», — предупредила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Поэтому визит с самого начала обставили как спецоперацию. Не было непонятно даже принадлежит ли самолет спикеру палаты представителей. В аэропорту Малайзии, откуда вылетала Пелоси, заметили сразу два спецборта США. А вот саму Пелоси не всегда различить за плотным слоем охраны с автоматами.

В Тайбее американская делегация забронировала целый этаж в элитном отеле. Основная часть визита намечена на 3 августа. В парламенте наскоро постелили ковровые дорожки. И даже президента Тайваня врачи обещают пораньше выпустить из ковидной изоляции

Только на безопасность азиатского турне спикера американский бюджет потратил 90 миллионов долларов. Это не считая передислокации к берегам Китая военных кораблей.

«США даже направили авианосец „Рональд Рейган“ в воды Тайваня. А Китай проводят военные учения менее, чем в 100 километрах от острова. Кроме того, китайская армия приведена в состояние боевой готовности. США не нравится, что Пекин говорит им, что им можно делать, а что нельзя. А Китай не может позволить себе постоянное использование Тайваня как разменной монеты для давления на страну», — пояснил экономист, независимый международный стратег Нен Льюнг.

Так что нынешняя поездка Пелоси пойдет на пользу только ей самой. Вся карьера 82-летнего спикера — череда скандалов. Ее обвиняли в инсайдерской торговле на фондовом рынке. Сын замечен в темных схемах украинского бизнеса. Пелоси всегда выходила сухой из воды. И тут еще одно удивительное совпадение: как раз завтра мужа спикера будут судить за пьяную езду. На фоне китайско-американского скандала, который она затеяла, об этом суде вряд ли расскажут в новостях.