Певцов о возвращении «бежавших» звезд: «Держать подальше, чтоб тявкали в болоте»

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Актер уверен — всем резко высказавшимся в адрес России артистам с некоторой поблажкой можно предоставить работу, но с условием — они никогда не будут мелькать в медиапространстве.

Дмитрий Певцов один из многих артистов, кто поддержал действия российских властей вскоре после начала специальной военной операции по защите Донбасса. И убежден: если когда-либо все «бежавшие» за границу знаменитости захотят вернуться в Россию, не стоит потакать их желаниям. Таких людей необходимо держать на расстоянии, чтобы избежать новых возможных провокаций.

«Им, конечно, нельзя возвращаться. Вот в эту орбиту, там, где их кто-то может услышать. Их нужно держать подальше, чтобы тявкали в своем болоте», — заявил актер в беседе с ФАН.

При этом можно сделать некоторые послабления, к примеру, разрешить работать. Но уже не на тех должностях, где они вновь смогут начать высказывать свою антироссийскую позицию.

«Ну, можно их устроить, конечно, на работу, выплатить денежки. Но не на тех позициях, где они могут сильно нагадить. В серьезное медиапространство их пускать нельзя. А так пусть работают», — добавил он.

Сам же актер не общается с теми, кто осудил спецоперацию по защите Донбасса. При этом недавно он узнал — один его близкий человек не согласен с позицией Певцова. Знаменитость намерен поговорить с ним и постараться объяснить, как есть на самом деле.

«Убежден, Россия будет одним из центров многополярного мира. С Россией будут считаться: им (США и Европе — Прим.ред.) придется приползти с извинениями. Уверен, вместе с этим уйдут запреты на все русское, на литературу и искусство», — заключил актер.

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