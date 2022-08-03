Собьют или нет: полет Пелоси на Тайвань приковал внимание миллионов человек

Данные Flightradar: почти три миллиона человек следили за самолетом Пелоси

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP / Consolidated News Photos

Борт Нэнси Пелоси стал самым отслеживаемым за всю историю сервиса.

Сложно припомнить, когда за полетом какого-либо рейса следили так пристально, как за полетом председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Почти три миллиона интернет-пользователей со всего мира, пока политик находилась в воздухе, отслеживали ее путь за последние дни. И более 70 тысяч человек наблюдали за посадкой самолета в аэропорту Тайбэя. Данные сообщил сервис Flightradar, назвав их абсолютным рекордом.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву приветствует спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Фото: REUTERS

Пелоси прибыла на Тайвань минувшим вечером. Это событие вызвало эскалацию давнего конфликта в регионе. МИД Китая выразило решительный протест и осудило действия политика. Кроме того, военно-воздушные силы страны направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив, а в провинции Фуцзянь сработали сирены.

Между тем в США призвали Китай вести себя ответственно и не создавать напряженность на фоне визита Пелоси. Сама же политик отметила, что визит не противоречит давней политике США, основанной на законе об отношениях с Тайванем 1979 года. В среду она намерена провести видеоконференцию в отеле, посетить парламент Тайваня, встретиться с руководством острова и съездить в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле отреагировали на приезд Нэнси Пелоси на Тайвань.