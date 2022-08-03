Пикантная выходка: Киркоров опубликовал видео с эротическим подтекстом

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / fkirkorov

В последние месяцы поп-король вызывает гнев и ярость у поклонников своим поведением. Возможно, так он привлекает внимание аудитории?

Филипп Киркоров вновь возмутил своих поклонников странной выходкой. В социальной сети он опубликовал ролик, на котором запечатлен интимный момент с выступления.

На видео поп-король, выступая на сцене вместе с извивающимися в танце девушками, в один момент хватает одну из них и кладет ее руку к себе на гениталии.

«Как смотрят мои концерты те, кто не успел купить билеты», — подписал жаркий ролик Киркоров.

Однако шутку интернет-пользователи не оценили. И вместо смеха люди стали наперебой забрасывать некогда обожаемого исполнителя откровенно гневными комментариями.

«Как такое можно еще и выставлять на общее обозрение?»;

«Матерь Божия, спаси и сохрани детей наших от нечисти»;

«Эээ, что это было на сцене? И при чем тут орава парней, видимо, с не той ориентацией?»;

«Это что привлечение народа на страницу, больше никак? Просмотры падают на дно! Жаль, очень жаль!» — отчитали Киркорова пользователи сети.

К слову, это не первая провокационная выходка Киркорова. Так, скандал разразился в мае вскоре после юбилея Киркорова. Певец тщательно готовился к празднованию дня рождения. Для зрителей он организовал несколько концертов в Кремле, а для близких и родных устроил закрытую вечеринку.

Но не все оценили результат. В одном из номеров артист взобрался на сценическую декорацию в виде креста и танцевал. Многие восприняли это как оскорбление чувств верующих. После обрушившейся критики певец извинился перед публикой. Но и это не устроило фанатов.

Возмущенные поведением певца жители Пятигорска, где в середине июня у Киркорова намечен был концерт, обратились в Северо-Кавказскую государственную филармонию с просьбой отменить выступление. Люди были услышаны. Отмену согласовали с Министерством культуры России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего стал бояться Филипп Киркоров в последние месяцы.

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