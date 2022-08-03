«Россия была прилавком»: Вайкуле вышла на сцену с флагом Украины и нарвалась на критику

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Певица многие месяцы не высказывалась на политические темы. На днях молчание было прервано решительным шагом.

Публицист Михаил Шахназаров жестко отреагировал на недавнюю выходку Лаймы Вайкуле в курортном городе Литвы.

На одном из концертов в городе Паланг певица вышла на сцену с украинским флагом, показывая своим поведением публике отношение ко всему происходящему в мире. Зрители с восторгом встретили действие Вайкуле и радостно кричали, однако россиян такой поступок знаменитости обидел. Они посчитали его предательством, ведь артистка многие годы зарабатывала в России.

При этом Шахназарова поступок Вайкуле не удивил. Он отметил — певица давно уже воспринимала страну только как место заработка и ни о какой любви к публике и не было речи.

«Иллюстрация к песне „Я вышла на Пикадилли“. Впрочем, вовсе и не удивлен. И для нее Россия была прилавком», — прокомментировал Шахназаров в своем Telegram-канале.

С начала специальной военной операции России по защите Донбасса в шоу-бизнесе произошел раскол. Одни высказались резко против действий российских властей и в спешке покинули страну, другие же поддержали родину. Остальные и вовсе решили не вступать в политические дискуссии. Однако многие сходятся во мнение — покинувшие Россию и осудившие страну все же вернутся по причине надвигающего на Европу экономического кризиса.

Вайкуле долгое время отмалчивалась на тему спецоперации России на Украине, но теперь, после недавнего визита к ней Пугачевой, показала свое истинное лицо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Лаймы Вайкуле начался рецидив рака груди.