Грядет скандал: как Меган Маркл отреагирует раскрытие темных тайн ее биографии

Журналист Гриффитс: Меган Маркл и принц Гарри обратятся к юристам после выхода биографии от Тома Бауэра

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Связи между герцогиней и королевской семьей и так натянуты. Новые подробности личной жизни могут лишь усугубить отношения.

Главный редактор издания Mail on Sunday Шарлотта Гриффитс сообщила о вероятной реакции Меган Маркл и принца Гарри на недавно вышедшую книгу биографа Тома Бауэра «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами». Издание поступило в продажу 21 июля и рассказывает о многочисленных конфликтах герцогов Сассекских с королевской семьей.

Как отметила Гриффитс в диалоге с изданием Daily Express, вероятней всего, Маркл с трудом сдерживала себя в эмоциях после выхода книги с откровениями о ней.

«У них был апоплексический удар из-за этой книги. Они, вероятно, просто скажут всем: „О, это просто очередной шум на публике“. Хотя сами будут читать абсолютно каждое слово. Наверное, уже прочитали», — уверена журналист.

А после прочтения, скорее всего, незамедлительно обратятся к юристам, чтобы те своим зорким и профессиональным взглядом нашли то, что можно было бы предъявить автору, чтобы отозвать тираж книги или убрать оттуда какие-то фрагменты.

К слову, раздор между принцем Гарри и его семьей возник после его знакомства и сближения с Маркл. В мае 2018 пара женится, но отношения с родными радостное событие не улучшает.

А в октябре герцоги Сассекские уже ожидает на свет малыша. Несмотря на явно ухудшающиеся отношения с членами королевской семьи — в частности, с герцогами Кембриджскими — все смогли собраться на крестинах новорожденного сына Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. А спустя год становится известно — герцоги Сассекские отказываются от королевских привилегий. Что еще больше усугубило ситуацию и взаимоотношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл обвинила принца Гарри в измене.