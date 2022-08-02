У Джо Байдена ухудшилось самочувствие из-за коронавируса

Фото: www.globallookpress.com / Europa Press / E. Parra. Pool

Тест на наличие заболевания снова оказался положительным, а вместе с этим и вернулись симптомы.

У президента США Джо Байдена ухудшилось самочувствие из-за коронавируса. Еще накануне сообщалось о том, что болезнь у 79-летнего главы государства отступила и он идет на поправку. Причем тест на наличие болезни тоже был отрицательным.

Однако спустя несколько дней, состояние политика снова вызывает тревогу: к нему вернулся кашель. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Президент по-прежнему чувствует себя хорошо, хотя у него вновь появился слабый влажный кашель. Температура тела, пульс, кровяное давление, частота дыхания и сатурация находятся полностью в пределах нормы. Его легкие чистые», — цитирует издание врача Байдена Кевина О'Коннора.

Он добавил, что у президента сейчас нет и повышенной температуры, он находится в хорошем расположении духа и продолжает работать. Правда, пока в удаленном режиме.

Также доктор пояснил, с чем может быть связаны повторные проявления болезни. Предположительно, это из-за американского препарата Paxlovid. У некоторых пациентов после его приема случаются рецидивы ковида, и Байден оказался не исключением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Джо Байдена заподозрили синдром Гийена-Барре, который подкосил Чубайса.