Ни жалости, ни совести: как ВСУ отнимают жизни у больных детей Донецка

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В городе сейчас нет безопасных районов, поэтому малышам сложно добираться до конюшни, где проходит иппотерапия.

Дети Донецка из-за обстрелов не могут заниматься иппотерапией — метод лечения различных болезней с помощью верховой езды. Им сложно выехать из своих районов. Об этом сообщила психолог-дефектолог, директор конно-спортивного клуба «Ягуар» Юлия. В результате малыши обречены терпеть порой невыносимые боли.

«Осталось немного человек, которые регулярно приходят, потому что многие не могут просто выехать из обстреливаемых районов. Сегодня у нас отказались люди приезжать на иппотерапию, потому что у них перед подъездом рассыпали мины „Лепесток“», — рассказала женщина в беседе с URA.RU.

По словам дефектолога, сейчас в городе нет безопасных районов. Юлия посоветовала семьям, где есть дети, у которых начинаются проблемы с психикой, уезжать оттуда.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Как ранее писал 5-tv.ru, 2 августа примерно в 8:00 утра сразу по нескольким жилым районам Донецка были выпущены десятки снарядов. Многие из них прилетели во дворы и попали на детские площадки. В это время на улице людей было немного. Но даже те, кто спал дома или завтракал на кухне, были сильно напуганы хлопками, грохотом и свистом.