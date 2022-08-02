Сбылось до мелочей: что предсказали экстрасенсы Марату Башарову

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Актер обратился за помощью к медиумам из проекта «Битва экстрасенсов», и ни один из них не ошибся.

Актер и ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Марат Башаров с нетерпением ждет начала нового сезона проекта. Он за него берется всегда с удовольствием и азартом. Ведь каждый раз в шоу происходит много интересного — необычные участники, настоящие чудеса, непредсказуемый финал. А главное, артист знает всю кухню изнутри, где все по-настоящему. Он и на личном опыте убеждался, что экстрасенсы не врут.

По словам знаменитости, однажды он обратился к провидцам за помощью. Но не по глобальному вопросу, а, можно сказать, по мелочи. И, о чудо — все произошло так, как ему предсказали.

«Был конец прошлого сезона „Битвы“, а я как раз приобрел себе катер для рыбалки и отдыха — заказывал еще осенью, его специально строили на заводе. И вот под Новый год поинтересовался у наших ребят, говорю: „Мотор мне должны привезти, ‚Ямаха‘, а с ними сейчас большая беда — перестали поставлять практически. Скажите, придет он или нет?“» — рассказал изданию StarHit.ru актер.

В ответ, по словам Башарова, все пять экстрасенсов заявили ему, что никакого мотора в ближайшие месяцы не привезут. Свой заказ он получит только весной. И так и произошло, хотя производители обещали уложиться в сроки.

«Вот даже в таком бытовом вопросе, мелочи, казалось бы, а не ошиблись. Катер мой сейчас стоит в Астрахани — в рыбной мекке: как только у меня выпадает несколько свободных дней, прыгаю в машину и мчусь на рыбалочку и купаться. А осенью привезу его сюда — хочу покататься по Подмосковью, по Оке», — поделился планами Башаров.

Он также напомнил, что новый сезон «Битвы экстрасенсов» стартует в сентябре. Уже отобраны участники — лучшие из пяти тысяч человек. И скоро они покажут свои необычные способности.

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